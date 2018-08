The Flash: parla l'attrice di Iris West, Kiersey Clemons

Kiersey Clemons, che interpreterà Iris West nel nuovo film DCEU The Flash, spera che le riprese inizieranno il prossimo anno ma afferma di conoscere l'attuale stato della produzione.

Ad eccezione di quattro film previsti per il prossimo anno (Aquaman, Shazam !, Joker e Wonder Woman 1984) Warner Bros. e DC Films stanno sviluppando tantissimi progetti a diversi, il cui stato di produzione è attualmente avvolto dal mistero.

Primo fra tutti lo stand-alone The Flash, con protagonista Ezra Miller, in lavorazione ormai da parecchi anni. Qualche settimana fa era stato preventivato un inizio ufficiale delle riprese per febbraio 2019, con rumor secondo i quali Wonder Woman e Cyborg sarebbero comparsi nel film. Quelle voci non sono state né confermate né smentite dalla Clemons, che spera che la produzione inizi l'anno prossimo ma svela di non saperne granché.

"Non ne ho idea di quando inizieranno le riprese, non lo sappiamo ancora. Voglio dire, abbiamo una specie di idea di chi sarà il nostro regista, ma non posso dirlo. Parlo spesso con Ezra [Miller, ndr], ma né io né lui possiamo dire nulla finché non vi sarà comunicato ufficialmente. Quello che dirò è che per adesso ho piena libertà di accettare altre parti dato che non inizieremo prima della fine del 2018. Al momento sto lavorando ad altri film, ma speriamo che nel 2019 inizieremo con le riprese."

La Clemons avrebbe dovuto debuttare nel DCEU in Justice League, per il quale aveva filmato una scena nei panni di Iris West. La sequenza, però, è stata cancellata quando Joss Whedon è subentrato alla regia rimpiazzando Zack Snyder.

