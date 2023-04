The Flash, un packaging di Barbie svela inavvertitamente il costume di Supergirl

Warner è pronta a pubblicare un nuovo trailer ufficiale di The Flash nei prossimi giorni, più precisamente il 25 aprile quando il cinecomix DC Studios avrà la sua premiere in occasione del CinemaCon, ma nel frattempo in queste ore sono emerse sul web grosse novità sulla Supergirl di Sasha Calle.

Il personaggio, già intravisto nel primo trailer di The Flash distribuito durante lo scorso Super Bowl, è apparso infatti sul packaging di una collana di giocattoli (curiosamente targati Barbie) che offrono quello che finora è senza dubbio il primo first look al costume intero della nuova Supergirl, qui fotografa nella sua interezza: potete ammirare l'immagine nel post disponibile in calce all'articolo.

Se il costume di Supergirl vi sembra ispirato a quello dell'Uomo d'Acciaio di Henry Cavill, beh, ci avete visto lungo: Sasha Calle infatti interpreterà una Supergirl che sarà a tutti gli effetti la 'Variante' del Superman del DCEU, con Flash che durante il suo peregrinare in lungo e in largo per le linee temporali e il Multiverso andrà a finire in una realtà alternativa in cui gli eventi di Man of Steel di Zack Snyder sono andati diversamente: in questo universo Batman è vecchio e in pensione (ed è interpretato da Michael Keaton) e il mondo, attaccato dal generale Zod (Michael Shannon) è rimasto senza supereroi, con Flash e il vecchio Bruce che dovranno unire le forze per liberare Supergirl dalla prigione in cui è rinchiusa.

The Flash uscirà il 16 giugno nei cinema di tutto il mondo.