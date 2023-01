The Flash: la prima ondata di Funko Pop! sembra confermare cameo importanti

Un’ indiscrezione su twitter avrebbe rivelato i primi Funko POP! Dedicati al nuovo film The Flash, svelando diverse versioni dell’uomo più veloce del mondo e alcuni possibili cameo di personaggi che potrebbero venire tagliati nella versione finale del film.

Stando alla foto, oltre a Flash in tre diverse varianti e al Dark Flash, la prima ondata di personaggi dedicati al film diretto da Andy Muschietti svelerebbe la presenza sia del Batman di Michael Keaton che di quello di Ben Affleck, di Supergirl, di Iris West, di Wonder Woman e del Generale Zod.

La presenza di Gal Gadot nel film rimane ancora incerta vista la recente cancellazione di Wonder Woman 3 e date le voci di un possibile taglio del cameo del Superman di Henry Cavill in The Flash a seguito della nuova direzione a capo della sezione cinema dell’universo fumettistico e dei cambiamenti che ne sono seguiti.

Ancora non è stata rilasciata una sinossi ufficiale per la nuova trasposizione che sarà basata sulla serie Flashpoint, capace come fatto per i fumetti di servire come un nuovo inizio per le saghe cinematografiche della casa dell’uomo pipistrello. Secondo le voci sui primi screening test, il film con protagonista Ezra Miller avrebbe ottenuto pareri positivi, venendo definito come uno Spiderman No Way Home ma fatto bene, e si prepara a uscire nelle sale di tutto il mondo nel giugno del 2023.

In attesa del trailer ufficiale di The Flash che sarà distribuito durante il prossimo superbowl, e che potrà svelarci qualcosa in più sul film dell’argentino regista della nuova trasposizione di It, non possiamo che fare supposizioni su quello che sarà, in definitiva, un nuovo inizio per il DCU.