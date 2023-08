The Flash, l'avete perso al cinema? Esce oggi in digitale, ed ecco 10 minuti gratis

Mentre emergono nuovi dettagli sul film di Batman mai fatto da Ben Affleck, da oggi 4 agosto esordisce in digitale in Italia The Flash di Andy Muschietti, nuovo cinecomix DC Studios con protagonista Ezra Miller.

Il film è disponibile da oggi per l’acquisto e il noleggio digitale sulle piattaforme Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV, mentre è disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Per accompagnare il lancio del titolo, Warner Bros ha pubblicato i primi 10 minuti di The Flash in anteprima sul canale ufficiale di YouTube: potete riprodurli comodamente all'interno dell'articolo, facendo partire il video che trovate nel player in alto.

In The Flash i mondi si incontreranno quando Barry userà i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo nel tentativo di cambiare gli eventi del passato e impedire l'omicidio di sua madre. Ma quando, nel farlo, altera inavvertitamente il futuro, Flash rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato e sta conquistato la Terra, una Terra senza alcun supereroe a difenderla. L’unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso da quello che conosce lui per salvare un misterioso kryptoniano imprigionato.... malgrado non sia il Superman che sta cercando.

Fanno parte del cast di The Flash anche l'astro nascente Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue, Ben Affleck, Michael Keaton e Nicolas Cage. A questo proposito, ecco che cosa ha detto Nicolas Cage sul suo cameo come Superman in The Flash.