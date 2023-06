The Flash, nell'occhio del ciclone alcuni cameo: la parola a Kevin Smith

I cameo in The Flash sono tanti: alcuni erano attesissimi come il ritorno di Michael Keaton nei panni del Cavaliere Oscuro, altri invece sono stati delle vere sorprese come Nicolas Cage nella tuta attillata di Superman. Altri invece sono stati più chiacchierati perché "pescati" direttamente dal fiume delle anime dell'Ade.

Il primo cameo molto discusso è stato quello dell'iconico Superman interpretato da Christopher Reeve, morto nel 2004. Ma non solo: nella pellicola compare il Batman di Adam West, morto nel 2017 e l'amatissimo Joker di Cesar Romero che ha salutato il mondo nel 1004. E ancora un altro Superman a cui diede il volto George Reeves deceduto nel lontano 1959.

I "cameo dall'aldilà" di certo non mancano, e le critiche neanche ma a prendere la parola è stato Kevin Smith, regista di alcuni episodi delle serie TV The Flash e Supergirl, sul dibattito morale che è scaturito dopo che DC ha ricreato i volti di personaggi morti da tempo.

“Non mi ha infastidito affatto - ha detto Smith a Rolling Stones - Ho pensato che fosse solo un bell'omaggio al passato. Non sembrava un insulto. Sembrava un omaggio. Alcune persone dicono: 'Sì, ma non sono vive per dire sì o no'. E sai, non conosco nessun attore che direbbe: 'Non usare la mia immagine quando sarò morto' Ho lavorato 30 anni per far conoscere il mio nome e mantenere il mio nome nella mente del pubblico. Se qualcuno lo farà per me gratis dopo la mia morte? Oh, per favore fallo, con tutti i mezzi".

E voi cosa ne pensate? Si tratta di cameo necessari alla fine della trama? Scrivetecelo nei commenti!