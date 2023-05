The Flash, numeri da urlo: per gli analisti farà meglio di Guardiani della Galassia 3

Dopo la recensione entusiastica di Stephen King per The Flash i DC Studios possono continuare a sorridere guardando le proiezioni degli analisti di settore, che anticipano un box office molto ricco per il cinecomix con Ezra Miller.

Secondo i numeri pubblicati in queste ore da Box Office Pro, infatti, The Flash batterà il risultato di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel suo primo week-end di programmazione, per il quale è previsto un esordio compreso tra i 115 e i 140 milioni di dollari nei soli Stati Uniti: a seconda di quanto questa previsione risulterà accurata, il film DC potrebbe letteralmente spazzare via quello Marvel Studios, che invece a livello domestico nel suo primo week-end nelle sale qualche settimana fa aveva aperto con 118 milioni di dollari.

Si preannuncia dunque un curioso e irripetibile scontro tra James Gunn e James Gunn per il primato del miglior cinecomix dell'anno, dato che l'acclamato regista con Guardiani della Galassia 3 ha non solo concluso la sua trilogia dedicata ai supereroi Marvel ma anche il proprio rapporto lavorativo con i Marvel Studios, per potersi concentrare esclusivamente al suo nuovo compito di co-presidente e direttore creativo dei DC Studios. E The Flash per il suo lavoro sarà un capitolo fondamentale della saga, dato che 'resetterà' il precedente DCEU per preparare il terreno al nuovo DCU.

The Flash uscirà il 15 giugno in Italia. Per altre letture recuperate il nuovo spot di The Flash.