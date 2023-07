The Flash ma non solo: quali sono i più grandi flop box office tra i film di supereroi?

Per DC e Warner Bros The Flash è stato un grosso flop al box office, ma il film di Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle e Ben Affleck è certamente in buona compagnia dato che negli anni i film di supereroi hanno accumulato parecchie delusioni commerciali.

The New Mutants, ad esempio, l'ultimo film della saga dei mutanti della Fox, rappresentò una perdita di 111 milioni di dollari per Disney, che decise di 'liberarsi' del titolo facendolo uscire nel 2020 nel bel mezzo della pandemia di Covid. Ma c'è chi ha fatto di peggio, come ad esempio il più recente Shazam! Furia degli Dei, è andato in perdita di 117 milioni per Warner Bros negli scorsi mesi, senza riuscire a replicare il successo a sorpresa del primo episodio della saga, Shazam!. Nel 2004, Catwoman con Halle Berry perse 118 milioni, mentre sempre in casa DC a fine 2022 Black Adam di The Rock è andato in perdita di 128 milioni, a causa dei costi di produzione spropositati.

Tornando alla Marvel, e in particolare alla Marvel-Fox, il tanto criticato Fantastic Four del 2015 perse 142 milioni, un risultato comunque migliore rispetto ai 150 milioni persi da X-Men: Dark Phoenix nel 2019, mentre tutti gli occhi (e i portafogli) dei fan dei film di supereroi erano concentrati sul blockbuster Avengers: Endgame, che più o meno nello stesso periodo divenne (all'epoca) il film di maggior successo della storia del cinema. Il quarto film di minor successo per i cinecomix è proprio The Flash, che ha perso circa 177 milioni di dollari per Warner Bros, ma almeno è riuscito ad evitarsi la flop3.

I gradini più alti (o più bassi) di questa poco invidiabile classifica sono chiusi da Green Lantern (perdita di 180 milioni), The Suicide Squad (perdita di 202 milioni) e Wonder Woman 1984 (perdita 230 milioni): ebbene si, il film con Gal Gadot è il più grande flop della storia del cinema di supereroi, e anche se venne pesantemente bocciato dalla critica, il suo destino commerciale fu segnato soprattutto dalla pandemia e dalla decisione di Warner Bros di far uscire il film sia al cinema che in contemporanea su HBO Max, cosa che chiaramente andò ad inficiare sul totale degli incassi in un periodo molto difficile per le sale.

