The Flash: no, la CGI non è completa: 'Al CinemaCon presentato montaggio work in progress'

Grosse novità per il mondo DC: a quanto pare la gloriosa anteprima mondiale di The Flash tenuta al CinemaCon questa settimana e accolta dal plauso universale dei presenti è stata fatta con un montaggio work in progress, che tra le altre cose includeva una CGI non ancora completa.

I tanto criticati effetti speciali visti nel nuovo trailer ufficiale di The Flash e nelle varie immagini promozionali rilasciate nei giorni scorsi, dunque, non rappresenterebbero il prodotto finito che arriverà nelle sale italiane dal 15 giugno e in quelle nord-americane dal 16 giugno. Il capo della distribuzione nazionale della Warner Bros. Jeff Goldstein e il capo della distribuzione internazionale Andrew Cripps, infatti, al CinemaCon hanno definito "work in progress" la versione di The Flash proiettata a Las Vegas, anticipando che "non rappresenta il montaggio finale, anche se ci va abbastanza vicino."

Il regista Andy Muschietti e sua sorella Barbara Muschietti, produttrice del film, ha ulteriormente ribadito che la versione proiettata esclusivamente per la stampa e gli esercenti "non era completamente finita". Il montaggio mostrato è durato circa 150 minuti senza titoli di coda né scene post-crediti, escluse al fine di evitare spoiler.

Ricordiamo che The Flash includerà nel cast Ezra Miller, il ritorno di Ben Affleck e Michael Keaton nei panni dei rispettivi Batman, e anche il ritorno di Michael Shannon nei panni del generale Zod. Per altre letture, scoprite perché in The Flash ci sarà Supergirl al posto del Superman di Henry Cavill, sebbene il film fungerà essenzialmente da remake di Man of Steel.