The Flash, Nicolas Cage rompe il silenzio sul cameo di Superman: soddisfatto o rimborsato?

Il cameo di Nicolas Cage come Superman in The Flash continua a far parlare di sé grazie ad una nuova intervista rilasciata dal diretto interessato, che ha parlato di sentimenti ambivalenti nei confronti della sequenza che lo vede protagonista nel cinecomix DC Studios.

Parlando con la rivista USA Today ora che The Flash è arrivato sul mercato digitale, Nicolas Cage ha rotto il silenzio sul suo attesissimo debutto come Superman, quasi trent'anni dopo il famoso film Superman Lives, il progetto di Tim Burton mai realizzato che lo avrebbe visto come protagonista nei panni del supereroe DC. Il film di Andy Muschietti ha voluto omaggiare questo mitologico capitolo dell'universo cinematografico DC grazie alla trama del Multiverso affrontata nella storia di Flash, ma qual è il giudizio di Nicolas Cage sul suo cameo come Superman?

"Beh, lasciatemelo dire: sono contento di non aver battuto ciglio durante la visione del film, altrimenti me lo sarei perso!" ha dichiarato Nicolas Cage, con un pizzico di rammarico. "Però, a parte gli scherzi...Per me, dopo tanti anni, è stato comunque un privilegio e un motivo di orgoglio. Mi sono sentito realizzato, per certi versi, perché ho finalmente raggiunto un obiettivo che ho iniziato a inseguire tanto tempo fa. Vedere quel particolare look per il personaggio, vederlo finalmente sullo schermo, è stato davvero soddisfacente. Ma, come ho detto...è stata una scena abbastanza veloce."

L'universo di Superman Lives appare solo per circa 30 secondi in The Flash, con il volto di Nicolas Cage visibile solo per poche inquadrature. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.