The Flash, Nicolas Cage boccia ancora il cameo del suo Superman: 'Ero perplesso'

Nicolas Cage ha già rinnegato più volte il suo cameo nei panni di Superman nel film The Flash, uscito lo scorso anno. L'attore ritorna ad esprimersi sulle sue impressioni in seguito alla visione.

"Non ero arrabbiato, ero solo perplesso. Ero tipo "Non è quel che avevo girato" ed ero preoccupato per questo motivo" ha rivelato il divo in un'intervista con Deadline. "Mi state dicendo che stavo assistendo alla distruzione dell'universo solo perchè voi mi scattaste delle foto per poi animarle? Sia che fosse CGI o AI, nella conversazione che abbiamo avuto non era previsto. Quindi ero confuso". Nella versione finale della sequenza di cui parla Cage possiamo vedere il suo personaggio lottare contro un ragno gigante: sebbene l'attore non abbiamo descritto nello specifico cosa avesse filmato, sembrerebbe che gli effetti visivi abbiano tutto sommato giocato a favore della scena.

Cage ha proseguito dicendo: "Ero comunque contento di star guardando quella scena. Volevo ancora vedere il costume realizzato da Colleen Atwood, che continuo a pensare che sia bellissimo: inoltre, il 50% di quel personaggio deriva da una mia idea. Volevo che Superman avesse questi capelli lunghi e neri come quelli di un samurai e un sentimento di vulnerabilità - un'immobilità nei suoi occhi. E quindi è stato un 50/50. Tim e io avevamo progettato qualcosa, e non è mai venuto alla luce, quindi quando l'ho visto muoversi, ero molto contento che Andy Muschietti abbia voluto che lo facessi. Ho provato un po' di soddisfazione a vedere i personaggi, ma per me c'era qualcosa che non andava. Ma d'altronde, Superman è un alieno, Kal-El viene da un altro pianeta. Quindi in un certo senso, la CGI poteva apparire adatta, perché anch'essa è aliena. Non sembra reale. È come se non avesse un battito cardiaco. La guardo da questo punto di vista così posso pensare che abbia funzionato". Qui potete trovare la nostra recensione di The Flash.