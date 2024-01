The Flash, Nicholas Cage ancora contro il suo cameo come Superman: 'Sembra senza cuore'

In più occasioni, Nicholas Cage è tornato a parlare del suo cameo nel film diretto da Andy Muschietti. L'attore aveva già rimarcato il carattere invasivo degli interventi ad opera dell'IA in The Flash.

L'ambizione di Nicholas Cage di interpretare Superman era già andata in frantumi quando fu accantonato il film Superman Lives, in cui l'attore avrebbe dovuto vestire i panni dell'Uomo d'Acciaio, diretto da Tim Burton. Per inciso, lo stesso Tim Burton ha riservato parole durissime a The Flash e all'utilizzo improprio che è stato fatto di Superman in generale e dell'immagine di Nicholas Cage nello specifico.

The Flash avrebbe infatti potuto rappresentare il tanto agognato riscatto per Cage, ma come è ormai noto non tutto è andato per il verso giusto. In una tanto breve quanto bizzarra sequenza realizzata in CG, Cage/Superman combatteva contro quello stesso ragno gigante che avrebbe dovuto fare la sua apparizione nel già citato Superman Lives.

Cage, che avrebbe girato per The Flash un'unica scena in cui Superman assisteva alla distruzione del Multiverso, ha dichiarato di essere stato ingannato dal regista Andy Muschietti. Il punto è che nessuno lo aveva informato della scena che poi sarebbe stata effettivamente inserita nel film: una scena creata al computer e con protagonista un personaggio del tutto artificioso, per l'appunto.

In un'intervista rilasciata a Deadline, Cage ha esposto le sue perplessità in merito al mai realizzato Superman Lives: "Non ero arrabbiato per la situazione. Ero soltanto confuso. Ero sconcertato da ciò che era accaduto, perché [Tim Burton], uno dei più grandi registi al mondo, voleva girare il film e già con il Batman di Michael Keaton aveva in qualche modo definito il modo migliore per creare una trama basata sui fumetti. Non riuscivo a capire perché quello studio, che aveva avuto un tale successo con quel fantastico e brillante regista, avesse deciso di interrompere tutto".

Un duro colpo insomma, che non è stato in alcun modo "vendicato" da The Flash, esperienza che ha lasciato il famoso attore ancora più interdetto e deluso di prima. "Quello che è successo con The Flash... non ero arrabbiato, ero solo perplesso. Pensavo semplicemente: non è quello che ho girato. E ne ero preoccupato".