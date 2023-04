The Flash, Muschietti racconta un toccante momento con Michael Keaton sul set

L'uscita al cinema di The Flash rappresenta un successo per tanti motivi e tanti attori. Il primo è Ezra Miller che risale la china indossando la tuta del velocista DC. Successivamente si passa l'epopea di supereroi iconici tra cui l'indimenticabile Batman di Michael Keaton che ha vissuto molte emozioni sul set.

A raccontarlo è il regista Andy Muschietti nel corso del CinemaCon: la presenza dell'attore era attesissima e il trailer ufficiale di The Flash ha mostrato tutti i supereroi che torneranno per la pellicola targata DCEU. Michael Keaton, infatti, non indossava i panni del Cavaliere Oscuro da trent'anni: per molti Keaton è il migliore interprete di Batman di sempre. Con queste attenzioni che strizzano l'occhio alla nostalgia, non sono mancati i momenti di emozione sul set come ha raccontato Muschietti a IGN:"Quando Keaton è arrivato sul set, avevamo concluso l'allestimento della Batcaverna: dunque era pronta e illuminata. È rimasto così, con occhi spalancati per un po'. Non mi andava di infrangere quel momento così emotivo, volevo soltanto che se lo godesse. Non so cosa stesse vivendo Keaton, ma qualcosa aveva acceso in lui l'emozione".

Il ruolo di Keaton sarà fondamentale all'interno della trama di The Flash: l'attore, dunque, non farà soltanto una comparsa bensì avrà un ruolo di rilievo. La notizia non stupisce: Batman ha rappresentato per Keaton una delle migliori interpretazioni della sua carriera, acclamata da pubblico e critica. Con queste premesse, sarà molto difficile aspettare il 15 giugno per conoscere il destino dell'Universo di The Flash dopo il viaggio di Ezra Miller nel Multiverso. Ma l'attesa potrebbe durare meno del previso: infatti The Flash sarà proiettato in anteprima al Comicon di Napoli!