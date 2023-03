The Flash: Michael Shannon elogia Zack Snyder ma non apprezza il multiverso

Michael Shannon sta per tornare al cinema come Generale Zod in The Flash e in un’intervista a Looper elogia Zack Snyder, parla della strada intrapresa dai cinecomic e racconta come è cambiato il suo personaggio nel nuovo film di Andy Muschietti.

Prima di James Gunn c’è stato Zack Snyder e prima del DC Universe il DC Extended Universe. Uno dei personaggi che ritornerà in questa nuova fase delle trasposizioni dai fumetti della casa di Batman è quello del Generale Zod, interpretato da Michael Shannon e già ucciso da Superman in Man of Steel del 2013.

Shannon ritornerà infatti con il suo villain nel film con protagonista Ezra Miller dichiarandosi entusiasta del suo lavoro con il regista di Watchmen e in qualche modo confuso a proposito del ritorno del suo personaggio: “Mi è piaciuto lavorare in Man of Steel e mi è piaciuto lavorare con Zack Snyder. Mi è sembrato che fosse, in qualche modo, un film importante. È stato bello rivisitare il personaggio”.



Allo stesso tempo si è detto confuso dal concetto di multiverso, ormai abituale per quanto riguarda i film di supereroi dei due principali contender del mercato. Multiverso che sconvolgerà anche il nuovo The Flash, che si ispira alla linea temporale costruita dal fumetto flashpoint: “Se non ricordo male, credo di essere morto, in Man of Steel. Sono sicuri di aver preso la persona giusta?”



L’attore ha poi ammesso di non essere un grandissimo fan di questo genere di film, per quanto gli piaccia farne parte: “Non posso dire di essere un grande consumatore di questo tipo di film, anche se non ho niente contro di essi. Se devo guardare un film è probabile che non sia uno di quelli, ma di sicuro mi piace farli”.



Parlando della nuova versione del suo Zod è stato invece più criptico: “Ho cercato di rientrare nella sua pelle. In questo film è un po’ diverso. Un po’ più… non so bene come definirlo. Non si passa troppo tempo con lui e quindi non si capisce bene cosa stia pensando”.



Nonostante il fatto che il Superman di Henry Cavill e Zack Snyder sia ormai stato accantonato, sembra che The Flash si ispiri fortemente al controverso film del 2013.

Il film, diretto da Andy Muschietti uscirà nelle sale statunitensi il 16 giugno del 2023: nell’attesa di scoprire qualcosa di più vi lasciamo a un’analisi dell’ultimo trailer di The Flash.