The Flash, Michael Shannon sul controverso ritorno di Ezra Miller

Non è un mistero che Ezra Miller abbia avuto un passato costellato da vicende turbolente: l'attore si è scusato qualche tempo fa affermando di aver iniziato un ciclo di cure. Anche il regista Andy Muschietti ha confermato il recupero di Ezra Miller..

Michael Shannon che dopo Man of Steel torna nei panni del generale Zod in The Flash ha commentato le controversie sull'attore che interpreta il velocista DC: "Ho pensato che Ezra Miller fosse adorabile - ha detto l'attore nel corso di un'intervista a Vanity Fair - è stato molto gentile con me. È difficile parlarne, ma concedo sempre alle persone un sacco di margine in questo business, perché ce ne sono molte che hanno problemi. E alcune persone vogliono mantenere più privacy di altre".

"Ogni volta che qualcuno è sotto i riflettori - prosegue Shannon - e viene preso di mira, mi dispiace per loro. Anche se è giustificato, è comunque una situazione orribile". L'attore ha dichiarato di aver accettato di partecipare a The Flash, in arrivo a giugno al cinema, solo dopo aver ricevuto la "benedizione" di Zack Snyder.

Ezra Miller tornerà in un possibile sequel di The Flash?Chissà come riserva il futuro per l'attore! Sicuramente dopo aver ricevuto una seconda possibilità di indossare la tuta del velocista DC, Miller non lascerà andare Barry Allen molto facilmente!