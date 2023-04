The Flash, Michael Shannon 'benedetto' da Zack Snyder: 'Ingiusto come è stato trattato'

Michael Shannon, interprete del generale Zod in Man of Steel, ha accettato di tornare nel nuovo film del DC Universe The Flash solo dopo aver ricevuto la 'benedizione' del regista del film del 2013 Zack Snyder.

Nel corso di una recente intervista promozionale con The Playlist per il podcast Bingeworthy, infatti, l'attore ha dichiarato: "Ero riluttante ad accettare di tornare nei panni del generale Zod in questo film, perché sono stato davvero infastidito da quello che è successo a Zack Snyder riguardo a quella cosa di Justice League, è stato ingiusto".

L'attore, che ha fatto riferimento all'uscita di scena di Snyder dall'universo DC durante le riprese di Justice League nel 2016, ha aggiunto: "Voglio davvero un gran bene a Zack, e ricordo con gran piacere il tempo passato insieme sul set. Il fatto stesso che mi abbia voluto in Man of Steel è ancora oggi la più grande sorpresa della mia carriera, probabilmente. Quando mi chiamò la prima volta pensai ad uno scherzo. Ma ne ho parlato con Andy [Muschietti, il regista di Flash, ndr] e gli ho detto che prima di firmare mi sarebbe piaciuto avere la benedizione di Zack. Non mi sarei sentito a mio agio altrimenti. Alla fine sono contento di aver accettato, mi è piaciuto lavorare con Andy. Sono entrambi dei tipi super creativi".

The Flash uscirà nei cinema italiani dal 15 giugno prossimo. Per altre curiosità, ecco che cosa ha detto Muschietti a proposito di un possibile sequel di The Flash all'interno della continuity del DCU di James Gunn.