The Flash, Michael Keaton voleva foto del set per dimostrare al nipote che lui è Batman!

The Flash debutterà tra qualche settimane nelle sale cinematografiche e si preannuncia come uno dei titoli migliori della fase conclusiva del DC Extended Universe, prima dell'avvento dell'era Gunn/Safran. Nel film Michael Keaton tornerà nuovamente nei panni di Bruce Wayne/Batman a distanza di trentuno anni da Batman - Il ritorno.

The Flash proporrà una nuova Supergirl, interpretata da Sasha Calle, il breve ritorno del Batman di Ben Affleck ma un altro ritorno molto più significativo per tutti coloro che erano bambini tra gli anni '80 e gli anni '90: Michael Keaton di nuovo nei panni di Bruce Wayne/Batman.



Dopo aver interpretato il personaggio in Batman del 1989 e Batman - Il ritorno del 1992, entrambi diretti da Tim Burton, Keaton è pronto a supportare il Barry Allen di Ezra Miller.



Barbara Muschietti ha definito Michael Keaton 'l'essere umano più energico mai creato':"Michael non indossava il costume da trent'anni e in realtà l'ultima volta che l'ha indossato, Sean, suo figlio, era un ragazzino. [...]".



Andy Muschietti ha aggiunto:"È stato divertente perché ad un certo punto, nella prima scena che abbiamo girato in cui indossa il costume ha detto 'Puoi fare una foto? È per mio nipote'. E mi colpito, ho la pelle d'oca in questo momento. È uno di quei momenti in cui ha davvero mostrato qualcosa di intimo, molto emozionante".



"Fondamentalmente, ha avuto modo di mostrare al suo nipotino che era Batman. È stato fantastico, davvero fantastico" ha concluso Barbara Muschietti. Non perdetevi il nuovo trailer di The Flash, nel quale Michael Keaton torna nei panni di Batman.