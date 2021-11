The Flash, Michael Keaton non vuole spoilerare il suo ruolo nel film

E' ormai noto da tempo che Michael Keaton tornerà a vestire i panni di Batman in The Flash, il film diretto da Andy Muschietti che dovrebbe debuttare in sala a novembre 2022. In una recente intervista, l'attore ha dichiarato perché non intende rivelare quale sarà il contributo del suo personaggio al film.

Nel primo trailer di The Flash mostrato al DC FanDome, abbiamo visto il ritorno di Michael Keaton e Ben Affleck nei rispettivi Batman, oltre al Flash interpretato da Ezra Miller, che si troverà a dover viaggiare nel tempo per impedire che sua madre venga uccisa. Di recente, vi abbiamo raccontato anche come il regista Andy Muschietti ha convinto Keaton a tornare come Batman in The Flash.

In una recente intervista al Sunday Times, Michael Keaton ha dichiarato però che non intende anticipare nulla del suo ruolo in The Flash. Alla domanda diretta su quale sarà il suo contributo al film, l'attore ha risposto: "Sarò onesto, non voglio parlarne, perché rovinerebbe il divertimento".

Probabilmente, non ne sapremo molto ancora a lungo, dato che il debutto in sala del dodicesimo film del DC Extended Universe è previsto per novembre 2022, esattamente tra un anno, e che quindi ci vorrà ancora qualche mese prima che venga rilasciato un nuovo trailer ufficiale di The Flash.

Nel frattempo, la fase di post-produzione del film procede spedita: proprio pochi giorni fa abbiamo visto le foto di Andy e Barbara Muschietti al lavoro sulla post produzione di The Flash su due poltrone molto speciali!