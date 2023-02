The Flash: e se Michael Keaton non fosse Bruce Wayne? La rete si scatena

The Flash, la cui data d’uscita nelle sale è programmata per il 16 giugno 2023, continua a far parlare di sé e dei tanti personaggi che vedremo tornare nel film con protagonista Ezra Miller. L’ultima teoria dei fan riguarda il Batman di Michael Keaton.

Il protagonista dei due film diretti da Tim Burton tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 tornerà, come anticipato dal bellissimo trailer di The Flash del Super Bowl, nel film chiamato a rilanciare l’universo DC dopo la nuova pianificazione con a capo James Gunn programmata dagli Studios.

L’idea del regista e produttore è di dare vita ad un intreccio narrativo tra tutti i prodotti del DC, costruendo un universo narrativo che potrebbe un giorno portare a un’opera corale simile all’operazione portata avanti dai rivali della Marvel. Il multiverso anticipato da The Flash potrebbe essere l’ambientazione ideale per un progetto di questo tipo e apre la strada alle tante speculazioni che i fan portano avanti sulla rete e in particolare sui social.

Secondo una delle più recenti, il costume di Batman indossato da Keaton non nasconderebbe l’identità di Bruce Wayne quanto piuttosto quella del padre Thomas, il Cavaliere Oscuro dell’arco narrativo alternativo del fumetto Flashpoint. La community di Twitter, in particolare, si è lasciata andare alla suggestione immaginando il plot twist nel film che avrà l’onore di introdurre SuperGirl nel nuovo universo cinematografico DC, presenza che non è passata inosservata nel trailer e nei poster dedicati a The Flash.