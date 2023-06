The Flash: Michael Keaton ha improvvisato la leggendaria battuta del suo Batman

The flash è uno dei film più attesi dell’estate 2023 e mentre si fa sempre più prossima l’uscita nelle sale del film di Andy Muschietti apprendiamo da uno dei protagonisti dell’opera DC, quel Michael Keaton che tornerà nei panni di Batman, che una delle battute anticipate dal trailer è stata improvvisata sul set dall’attore.

La sceneggiatura di The Flash 2 sarebbe già pronta nonostante non ci sia alcuna conferma da parte della casa di produzione su un’effettiva realizzazione del sequel del film con Ezra Miller.

Per quanto riguarda il primo film, uno dei personaggi che ha destato più interesse del nuovo film della casa di Superman è stato senza dubbio il Batman di Michael Keaton, che tornerà nel ruolo del vendicatore dopo averlo interpretato nei film di Tim Burton.

In un’intervista con Empire, l’attore ha ammesso di aver preso la situazione in mano e di aver creato sul momento la battuta che, riprendendo una frase del film del 1989, più ha fatto sognare i fan: “Non credo che ‘Let’s get nuts’ (tradotto in italiano in ‘Facciamo i pazzi’) fosse nel copione, quello ero io. Quella scena non era bella per come era scritta, a essere onesti. È stato uno dei giorni in cui abbiamo girato e rigirato”.

A proposito del personaggio, in una recente intervista con Comicbook, Andy Muschietti ha parlato del personaggio del Batman di Keaton: “Non c’era un piano B. C’è una continuity nel senso che il mondo in cui troviamo Michael Keaton è lo stesso in cui si trovava nelle sue avventure nei film di Tim Burton. È solo che, sai, abbiamo dovuto prenderci delle licenze. Quindi ci sono cose nella sua tecnologia e nei suoi gadget che sono cambiate e si sono evolute, come il Bar Wing. Anche la Bat-Caverna presenta alcune innovazioni”.

Passato e presente che si incontrano, dunque, nel nuovo multiverso presentato dal regista del reboot di It, e, in attesa di poter finalmente vedere al cinema l’ultimo lavoro DC, vi lasciamo all’analisi dello spettacolare trailer per il Super Bowl di The Flash.