The Flash: Mark Digby lavorerà al cinecomic DCEU con Ezra Miller!

Mark Digby sarà il Designer di Produzione di The Flash, film precedentemente noto col titolo di Flashpoint, di quello che conosciamo con il nome non ufficiale di DC Extended Universe.

Nonostante questa pellicola stia affrontando diversi problemi sin da quando ne è stata annunciata l'uscita, The Flash sta pin piano prendendo forma, e adesso abbiamo appreso la notizia che un altro "pezzetto" del team di lavoro che sarà all'opera sul solo movie del Velocista Scarlatto di Ezra Miller, si è aggiunto al puzzle.

Secondo quanto riportato da Omega Underground, Mark Digby si è unito al progetto nelle vesti di Production Designer. Il suo lavoro è noto in pellicole quali DREDD, Ex Machina e Annihilation.

Al momento non abbiamo notizie precise sulle date esatte di inizio produzione per The Flash, ma a marzo è uscita la notizia che la pellicola sarà girata a Vancouver, come avvenne per Justice League e quindi possiamo pensare che, se la Warner Bros. sta andando avanti con le assunzioni, il release per i 2020 potrebbe essere tutt'altro che utopia.

Che ne pensate?