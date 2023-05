The Flash, leak per le scene post-credit? I fan di Zack Snyder non saranno felici

Dopo i recenti aggiustamenti alle stime di incasso di The Flash durante il suo primo week-end di programmazione, il nuovo cinecomix DC Studios potrebbe essere stato vittima di una grossa fuga di notizie nelle scorse ore.

Come ampiamente riportato in precedenza, la versione del film proiettata al CinemaCon e utilizzata nelle recenti anteprime per fan di The Flash non corrisponde al montaggio finale in possesso della Warner Bros, con lo studio che ha scelto di 'conservare' la versione definitiva per il debutto sui grandi schermi di tutto il mondo a partire dal prossimo 15 giugno: in base a quanto anticipato dai maggiori insider del settore, il finale di The Flash sarà leggermente (se non significativamente) diverso e una sequenza post-crediti completamente nuova sarà inclusa nel montaggio teatrale.

Non è dato sapere quanta accuratezza di ci sia in queste indiscrezioni, ma lo scooper CanWeGetSomeToast - account Twitter legato al celebre My time to shine - ha svelato nuovi dettagli sulla scena post-credit segreta di The Flash, 'tolta' dalle proiezioni in anteprima delle scorse settimane. Stando alle informazioni in possesso dell'insider, la sequenza mostrerà Barry Allen (Ezra Miller) e Arthur Curry (Jason Momoa) bere qualcosa insieme in un bar mentre discutono di Batman. Non è chiaro quale Batman - dato che il film includerà sia quello di Ben Affleck che quello di Michael Keaton - ma qualunque sia il contesto della scena, si dice che "metterà fine allo SnyderVerse".

The Flash arriverà dal 15 giugno in Italia. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.