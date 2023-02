The Flash, Kiersey Clemont su Ezra Miller: 'Fa parte del gioco, ma non è giusto'

The Flash arriverà prima o dopo a sbarcare in sala con il peso di una duplice curiosità sulle spalle: c'è ovviamente la voglia di capire in che modo il film resetterà l'universo DC per dar spazio al neonato DC Universe targato Gunn/Safran, ma anche quella di capire in che condizioni Ezra Miller tornerà in scena dopo le ultime vicissitudini.

Dopo aver registrato l'incoraggiamento di James Gunn e Peter Safran, che nei giorni scorsi si sono detti pronti a supportare a ogni costo l'attore di Barry Allen, Miller ha dunque ricevuto parole di conforto anche dalla sua co-star Kiersey Clemont, che in queste ore ha voluto ribadire quanto ingiusto, a suo modo di vedere, sia stato il trattamento riservato dai media all'attore.

"Ciò che la gente dimentica è che un sacco di persone attraversano periodi del genere, ma non hanno gli occhi del mondo intero puntati addosso. [...] So che fa parte del gioco, ma non è giusto ed è stato davvero brutto assistere a tutto ciò" sono state le parole dell'attrice che, dopo Justice League, tornerà nei panni di Iris West.

Vedremo se l'Ezra Miller che ci troveremo davanti sarà una persona effettivamente consapevole della situazione, e quanto l'attore sarà riuscito effettivamente a invertire la rotta: tornando al film, intanto, James Gunn ci ha promesso che The Flash sarà uno dei migliori cinecomic di sempre.