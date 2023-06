The Flash e Justice League, Kiersey Clemons su Iris West: 'E' stato umiliante'

La produzione di The Flash è stata lunga e difficoltosa, e l'attrice Kiersey Clemons, interprete di Iris West nel DCEU, forse lo sa meglio di chiunque altro.

Scelta personalmente da Zack Snyder ai tempi della prima produzione di Justice League per interpretare la storica ragazza dei fumetti di Flash, la Clemons si è vista tagliare totalmente la propria parte dalla versione del film rimaneggiata da Joss Whedon e Geoff Johns e uscita nelle sale nel 2017; da allora, le tante false partenze di The Flash e i continui rimaneggiamenti alla sceneggiatura hanno lasciato Kiersey Clemons 'parcheggiata' fuori dal DCEU, almeno fino a quando la versione Snyder Cut di Justice League ha riportato le scene originali di Iris West all'interno del progetto. Nel frattempo, però, l'attrice ha anche rischiato di perdere il posto quando le ombre di un recasting hanno oscurato le tante versioni di The Flash in sviluppo.

"Volevo specificamente fare The Flash perché mi ero sentita al sicuro e molto rispettata sotto la guida di Rick [Rick Famuyiwa, il regista scelto per la versione DCEU del film, ndr]" ha dichiarato l'attrice. "Quando ho letto la sceneggiatura con Ezra...Durante l'audizione, eravamo seduti su un tetto a guardare il tramonto. Era una scena molto romantica, e alla fine appoggiavo semplicemente la testa sulla sua spalla mentre lui si appoggiava a me. E' stato casuale e tutti nella stanza abbiamo pensato: 'Oh, wow, questo è un momento magico'. Eravamo proprio Iris West e Barry Allen.'"

L'attrice ha aggiunto: "Un periodo andai fuori di testa perché ad un certo punto presero a circolare voci online secondo cui avrebbero dato il ruolo di Iris a qualcun altro, il che è stato molto umiliante. Penso sia stato più imbarazzante e doloroso, a livello personale, di quando venni tagliata dal film di Justice League: quello potevo capirlo, erano successe varie cose e hanno dovuto tagliare il film, sono cose che capitano in questo ambiente. Ma col film di Flash ero così giovane ed ero così entusiasta, mi sentivo pronta, e ad un certo punto il regista con cui avrei dovuto lavorare se n'era andato. Mi sono sentita sostituibile ed è stato davvero brutto."

The Flash è in programmazione al cinema.