The Flash, Jim Starlin elogia i Titoli di Coda e Critica La Marvel

The Flash è il prossimo film DC a debuttare nelle sale di tutto il mondo, ed anche il più importante degli ultimi anni, in quanto getterà le basi per il nuovo universo condiviso gestito da James Gunn. In molti sono pieni di aspettative per questa pellicola, che si preannuncia davvero unica nel suo genere.

Nel frattempo, in attesa di scoprire quali sorprese ha in serbo The Flash, il nuovo film di Andy Muschietti ha gettato l'amo perfetto ad uno dei creatori più famosi di casa Marvel, proprio per lanciare una velata critica a quest'ultima.

Infatti, nonostante il film non sia pienamente gestito dai nuovi responsabili dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, include al suo interno alcune nuove iniziative che saranno riproposte in futuro.

Una di queste ha colpito in maniera particolare Jim Starlin, la mente dietro l'ideazione del personaggio di Thanos, il temibile antagonista di Avengers: Infinity War ed Endgame.

In particolare, ciò che ha colpito il fumettista, è il grande rispetto riservato alle figure come lui nei titoli di coda del film, in cui i nomi dei creatori dei super eroi presenti sono stati inseriti prima di tutti gli altri che hanno lavorato al progetto.

Tutto ciò ha spinto Jim Starlin a pubblicare un post su Instagram, in cui elogia questa iniziativa e lascia trapelare una velata critica ai film dei Marvel Studios, sperando che agiscano allo stesso modo:

"Sono rimasto veramente colpito dal film su Flash, e sono davvero contento che i suoi ideatori siano stati citati per primi alla fine, dovrebbero fare la stessa cosa anche alla Marvel".

Sembra quindi che ancora prima di uscire il film di Muschietti si sia già contraddistinto dagli altri cinecomics, tuttavia, se ne foste del tutto a digiuno, ecco qui l'ultimo trailer di The Flash.

