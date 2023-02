The Flash, Jason Momoa non sta più nella pelle:'Sono così entusiasta di questo film'

Jason Momoa ha interpretato Aquaman nel DC Extended Universe, recitando anche al fianco di Ezra Miller nei panni di The Flash. E proprio l'ultimo tormentato progetto DC diretto da Andy Muschietti è uno dei più attesi da Momoa, che ha esternato la propria impazienza in un post sui social pubblicando una clip del film.

Momoa ha pubblicato il video di The Flash con la scritta:"Sono così eccitato e orgoglioso di questo film. Ti voglio bene, Ezra [Miller], non vedo l'ora di vederlo". Lo scorso anno ci si chiedeva: The Flash ha ancora senso dopo le intemperie di Ezra Miller? L'attore si è scusato per il suo comportamento e i numerosi arresti in pochi mesi.



The Flash è il primo film interamente dedicato a Barry Allen. Il lungometraggio racconta la storia del personaggio interpretato da Ezra Miller che viaggia nel tempo per impedire l'omicidio di sua madre Nora. Tuttavia, Barry inconsapevolmente crea dei cambiamenti irreversibili che si traducono nella creazione di un Multiverso.



Nel cast del film, il tredicesimo del DC Extended Universe, anche Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue e Michael Keaton che torna nel ruolo di Batman.



Nel frattempo il trailer di The Flash ha asfaltato la concorrenza al recente Super Bowl, evento durante il quale vengono mandati in onda alcuni dei più attesi trailer del momento.