The Flash: James Gunn reagisce alla notizia di esistere all'interno del DCU

In un’epoca di multiversi e metanarrazioni sempre più spesso vediamo la finzione narrativa mescolarsi in qualche modo alla vita reale. L’ultimo esempio di questa intrigante e divertente tendenza riguarda l’esistenza di James Gunn nell’universo presentato nell’ultimo film DC The Flash

Abbiamo già riportato le dichiarazioni di Michael Keaton che avrebbe improvvisato una battuta in The Flash capace di riportare i fan ai film sul Cavaliere Oscuro diretti da Tim Burton.

The Flash, in tal senso, sembra strutturato proprio per attingere al massimo dall’idea di multiverso, spingendosi al limite nella scelta autoreferenziale di inserire un poster di Scooby Doo 2: Mostri Scatenati, scritto da James Gunn, su un muro della camera di un protagonista del film.

Un fan molto attento, accortosi della cosa, ha aperto una discussione su Twitter chiamando in causa lo sceneggiatore del film del 2004 e affermando, senza timore di essere smentito, che, date le premesse, James Gunn sia una persona reale all’interno del mondo di The Flash.

La risposta dell’uomo a capo della divisione cinematografica DC, sempre attento al lato social del suo essere un personaggio pubblico non si è fatta attendere e ha stupito per la sua ironia e precisione: “Sono canonico?”

Le questioni che si aprirebbero considerando l’esistenza di Gunn nell’universo DC sarebbero innumerevoli, a partire naturalmente, dai temi relativi ai suoi lavori per i rivali della Marvel.

Vi lasciamo in calce la discussione sul social di Elon Musk e, in attesa di poter vedere al cinema The Flash, vi consigliamo di dare un’occhiata a questa analisi sul multiverso presentato in The Flash.