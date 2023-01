The Flash, James Gunn e Peter Safran su Ezra Miller: 'Ha tutto il nostro supporto'

Ezra Miller non ha vissuto una vita particolarmente serena negli ultimi tempi: la star di The Flash è stata protagonista di episodi tristemente memorabili, saltando agli onori delle cronache più per le sue imprese fuori dal set che per i suoi nuovi lavori. Quale sarà, dunque, l'atteggiamento dei DC Studios nei suoi riguardi?

A parlarne, nel giorno dei grandi annunci a tema DC Universe, sono stati James Gunn e Peter Safran: i due produttori hanno confermato di star offrendo tutto il loro appoggio ad Ezra Miller affinché l'attore si riabiliti completamente, obbiettivo che stando alle loro parole il nostro si starebbe effettivamente impegnando a raggiungere.

"Ezra è completamente concentrato sul suo recupero, e noi gli stiamo offrendo tutto il nostro supporto in questo viaggio che sta compiendo in questo periodo" sono state le parole con cui Gunn e Safran hanno messo (speriamo) la parola fine a una questione che andava avanti ormai da parecchio tempo. "Al momento giusto, quando sentirà di poter affrontare questa discussione, cercheremo di capire insieme quale strada sia meglio intraprendere" hanno poi aggiunto i due per quanto riguarda la possibilità di un futuro di Miller nel franchise.

Vedremo che piega prenderà tutta la vicenda: molto dipenderà ovviamente da Ezra Miller, ma Warner e DC Studios vorranno chiaramente fare le loro valutazioni in merito. James Gunn, intanto, ha parlato di The Flash come del film che resetterà il DC Universe.