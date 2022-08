The Flash, internet ha parlato: secondo i fan, il film con Ezra Miller va cancellato!

Nonostante le scuse pubbliche di Ezra Miller arrivate attraverso una dichiarazione ufficiale, la maggior parte dei fan della DC è convinta che Warner Bros Discovery dovrebbe cancellare The Flash, il nuovo cinecomix DC in uscita nell'estate 2023.

O almeno questa è la volontà emersa da quella fetta di fan che ha partecipato ad un sondaggio pubblico che ha avuto luogo in questi giorni sulla rete, e che è stato organizzato dal sito Morning Consult: il sondaggio ha fornito un quadro abbastanza chiaro circa la posizione degli spettatori nei confronti delle numerose controversie che circondano Ezra Miller, il protagonista del film che ha già interpretato Flash in Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Justice League. Il sondaggio ha domandato ai partecipanti, tutti maggiorenni, quale sarebbe stata secondo loro il provvedimento più appropriato per ognuno dei crimini di cui è accusato l'attore, fornendo quattro possibile opzioni per ogni scenario:

pubblicare il film così com'è oggi

posticipare il film così com'è oggi

posticipare il film ma rigirare le scene di Flash con un nuovo attore

cancellare definitivamente il film e non distribuirlo mai

Come vedete dall'infografica in basso, l'opzione più votata è anche quella più drastica, che consiglia a Warner Bros Discovery di cancellare definitivamente il film. Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Ricordiamo che, anche alla luce della ristrutturazione interna voluta dalla nuova dirigenza di Warner Bros Discovery, The Flash sarebbe apparentemente salvo dalla falce dell'azienda, che in questi giorni sta tagliando progetti in lungo e in largo per ridurre le spese. Al momento della stesura di questo articolo, il cinecomix di Andy Muschietti, che vedrà anche il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman e l'esordio di Sasha Calle come Supergirl, è ancora previsto per il 23 giugno 2023.