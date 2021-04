The Flash: iniziate le riprese del film con Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton

E' iniziata a Londra la produzione di The Flash, attesissimo cinecomic DC Films diretto da Andy Muschietti e con protagonisti Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton.

Nelle scorse ore Deadline ha riferito che Andy e Barbara Muschietti hanno formato una loro società di produzione, denominata Double Dream: nel rapporto si fa riferimento proprio a The Flash, descritto come "già in produzione a Londra". Le informazioni diramate da Deadline combaciano con i precedenti rapporti secondo i quali le riprese di The Flash sarebbero iniziate questo aprile ai Warner Bros Studios di Leavesden.

Barbara Muschietti, co-produttrice del film, a febbraio aveva condiviso una prima foto dal set di The Flash anticipando i preparativi della produzione. Il mese scorso invece era stato riferito che Ron Livingston sarà il nuovo Henry Allen, in sostituzione di Billy Crudup che ha interpretato il personaggio sia nella versione cinematografica di Justice League sia nella Snyder Cut.

Il prossimo film di The Flash vedrà Miller riprendere il suo ruolo di Barry Allen/ Flash e includerà anche il ritorno delle iterazioni dei Batman di Ben Affleck e di Micheal Keaton, nonché di Kiersey Clemons nei panni di Iris West. Inoltre, Sasha Calle è stata annunciata come Supergirl, mentre Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso sono stati scelti per ruoli attualmente sconosciuti.

Andy Muschietti dirige da una sceneggiatura di Christina Hodson, già autrice di Birds of Prey e attualmente al lavoro sul film stand-alone di Batgirl.