The Flash, l'hype è reale? Critica più fredda del previsto, il punteggio Rotten Tomatoes

Le recensioni dei critici d'oltreoceano per The Flash sono arrivate online in queste ore e i primi giudizi sul film di supereroi sono meno entusiastici del previsto, dopo i tanti elogi pubblici arrivati nelle scorse settimane da figure come James Gunn, Tom Cruise e Stephen King.

Si tratta davvero di uno dei cinecomix migliori di sempre, come lo aveva definito il nuovo co-presidente dei DC Studios qualche tempo fa? Probabilmente l'entusiasmo va un po' frenato, almeno a giudicare dal voto (al momento della stesura di questo articolo) del 72% su Rotten Tomatoes con 54 recensioni, e quello ancora più 'freddo' di 60/100 su MetaCritic.

Non che la critica statunitense sia la detentrice della verità assoluta (che non esiste) e molto spesso abbiamo visto accoglienze diametralmente opposte per lo stesso film da un lato all'altro dell'Atlantico, ma va detto che era lecito aspettarsi un plauso più o meno universale da Hollywood e dintorni per The Flash, che però non è arrivato. Certo le recensioni più entusiastiche non mancano: Deadline ad esempio lo definisce "il miglior cinecomix da Spider-Man: No Way Home", e tanti altri si accodano ad eleggerlo a nuovo miglior titolo DC. Ma le stroncature sono dietro l'angolo, con quella più pesante che forse arriva da Word of Reel, che definisce The Flash un film terribile e sostiene che 'una volta visto il film appare chiaro come il rumoroso passaparola degli ultimi mesi sia stato del tutto artificiale, nient'altro che una campagna di marketing che ha funzionato bene, almeno fino a quando la pellicola non è stata vista dai critici veri e propri.'

Punti di vista, come al solito, con la sentenza definitiva che sarà data dal pubblico e dal box office: The Flash arriva al cinema dal 15 giugno, andrete a vederlo? Ditecelo nei commenti.