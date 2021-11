The Flash, Halle Berry parla del suo possibile ritorno nei panni di Catwoman

In una recente intervista al Jimmy Kimmel Live! per parlare dei suoi ultimi progetti, Halle Berry ha parlato di un suo possibile ritorno nei panni di Catwoman nel film The Flash atteso per il 2022, che vedrà l'attesissimo ritorno di Ben Affleck e Michael Keaton in The Flash.

Nell'intervista, Halle Berry ha parlato del ritrovato successo di Catwoman. Grazie alla diffusione dello streaming, il film ha acquisito molti nuovi fan, tanto che Berry si era chiesta in un tweet dove fossero state tutte queste persone 17 anni fa.

Commentando proprio quell'uscita, l'attrice ha espresso il suo malcontento per essersi dovuta sobbarcare la maggior parte delle colpe per l'insuccesso di quel film: "Ho lavorato molto per diventare Catwoman" ha dichiarato Berry, "La cosa scoraggiante è che non l'ho diretto, prodotto o scritto, ero solo l'attrice protagonista, ma in tutti questi anni ho dovuto portare il peso di quel film e dei suoi risultati, come se fosse tutta colpa mia".

Con queste premesse, alla domanda diretta di Jimmy Kimmel su un suo possibile ritorno al cinema nei panni di Catwoman nella scia dei celebri ritorni che vedremo in The Flash, la risposta di Halle Berry non poteva che essere: "Solo se lo potrò dirigere".

The Flash è atteso nelle sale cinematografiche a novembre 2022, esattamente tra un anno. In una recente intervista, Michael Keaton ha spiegato le ragioni per cui ha deciso che non anticiperà il suo ruolo in The Flash.