The Flash, guardate i bellissimi nuovi character poster con Flash, Batman e Supergirl

Dopo la pubblicazione del recente nuovo spot tv di The Flash, l'atteso cinecomix DC Studios è tornato a mostrarsi grazie a tre diversi character poster ufficiali dedicati rispettivamente al protagonista Flash e ai alleati Batman e Supergirl.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, nel poster dedicato a Flash Ezra Miller può essere visto nel suo caratteristico abito rosso adornato di fulmini, mentre il poster di Batman accende i riflettori sul ritorno del Bruce Wayne di Michael Keaton, completo del suo iconico abito nero e della caratteristica Batmobile. Infine, il poster di Supergirl presenta la nuova Kara Zor-El di Sasha Calle nel suo costume da supereroe, che si libra in aria con i pugni chiusi.

In The Flash, Barry Allen viaggia indietro nel tempo per salvare sua madre, il che crea una linea temporale alternativa nota come 'Flashpoint Paradox'. L'avventata decisione del supereroe però ha gravi conseguenze sia per Barry che per il resto del mondo, poiché viene a crearsi una nuova realtà nella quale il generale Zod ha conquistato la Terra, con il film che rileggerà gli eventi di di Man of Steel senza il Superman di Henry Cavill. Nel cinecomix atteso anche il ritorno di Ben Affleck nei panni del Batman di Zack Snyder, sebbene probabilmente il suo ruolo non sarà rilevante come quello del Batman del 'BurtonVerse'.

The Flash uscirà nei cinema italiani dal 15 giugno prossimo.