The Flash, grosse novità sulla trama! I fan di Zack Snyder andranno su tutte le furie

Il prossimo 25 aprile The Flash avrà la sua premiere mondiale al CinemaCon di Las Vegas, ma a quanto pare in vista dell'atteso debutto nelle scorse ore sarebbero state tenute alcune proiezioni interne in casa Warner Bros, con grosse novità sulla trama del film appena trapelate online.

Secondo quanto riportato dal famoso insider KC Walsh, la versione definitiva di The Flash ha rimosso completamente ogni riferimento diretto allo SnyderVerse, con la storia che specifica chiaramente che Barry "non ha mai viaggiato indietro nel tempo prima di questo film e non ricorda di aver mai incontrato Iris". Questo è un dettaglio non poco che di certo deluderà i molti fan di Zack Snyder, dato che nella colossale director's cut di Justice League Flash faceva la conoscenza della 'fidanzata storica dei fumetti' Iris (interpretata da Kiersey Clemons) e soprattutto tornava indietro nel tempo nell'emozionante climax della battaglia finale, risolvendo la situazione grazie ai suoi superpoteri.

Ricordiamo che il nuovo trailer di The Flash uscirà il 25 aprile, in occasione della premiere del film a Las Vegas. Il cinecomix DC è diretto da Andy Muschietti ed è interpretato, oltre che da Ezra Miller e da Kiersey Clemons, che tornerà nei panni di Iris, anche da Sasha Calle nel ruolo di Supergirl, Michael Shannon che riprende i panni del generale Zod e soprattutto il duo Ben Affleck e Michael Keaton, entrambi nei panni dei rispettivi Batman.

The Flash in Italia uscirà il 14 giugno prossimo.