The Flash farà peggio di Green Lantern al box office: Deadpool 3 ha già la battuta pronta?

The Flash sarà un disastroso flop per Warner Bros Discovery, ma con il film pronto ad essere ritirato dalle sale per debuttare on demand stanno emergendo anche i numeri definitivi al box office, e ironicamente potrebbero fornire dell'ottimo materiale per Deadpool 3.

Secondo Box Office Mojo, infatti, The Flash ha guadagnato solo 263,6 milioni in tutto il mondo fino ad oggi, inclusi i miseri 750mila dollari dello scorso fine settimana, che ha coinciso con l'uscita sul mercato VOD. A livello nazionale, il film DC ha guadagnato appena 106,8 milioni, un numero chiave che offre un perfetto confronto con un altro flop del mondo dei cinecomix DC: Green Lantern, interpretato da Ryan Reynolds, che all'epoca della sua uscita guadagnò 220 milioni in tutto il mondo ma fece meglio di The Flash in Nord-America, arrivando ad un totale di 116,6 milioni.

Dato che The Flash è già sul mercato VOD ed è stato sbalzato fuori dalla top 10 delle classifiche degli incassi per due settimane di fila, non c'è alcuna possibilità che riesca ad incassare lo stretto necessario per arrivare ai 117 milioni domestici che gli servirebbero per superare almeno Green Lantern, la qual cosa potrebbe essere fonte di battute e frecciatine per l'irriverente Deadpool: ovviamente al momento le riprese di Deadpool 3 sono interrotte a causa dello sciopero degli attori, e già in precedenza i lavori erano andati avanti con una sceneggiatura 'bloccata' e immodificabile a causa dello sciopero degli sceneggiatori, ma in teoria nulla vieterà a Ryan Reynolds di inserire una battuta su The Flash e Green Lantern quando gli scioperi saranno terminati, tra il proseguimento delle riprese con 'sceneggiatura libera' oppure in post-produzione (Deadpool parla quasi sempre con la bocca coperta dalla maschera, modificare le battute in fase di doppiaggio sarebbe facilissimo).

Pensate che i Marvel Studios, che hanno promesso con Deadpool 3 il loro primo film rated-r, si spingeranno fino a questo punto? Di certo l'occasione è a dir poco ghiottissima.