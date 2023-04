The Flash, ci sarà anche Grant Gustin? Risponde la star della serie tv!

Grant Gustin, il Barry Allen della serie televisiva The Flash ha risposto, sebbene in ritardo sui tempi, alle voci che lo avrebbero voluto presente nel prossimo film sul supereroe scarlatto al posto del protagonista Ezra Miller.

L’attesa per The Flash di Andy Muschietti volge lentamente al termine mentre si avvicina la data d’uscita nei cinema. Confermato il rating di The Flash, è stato il momento di parlare per l’attore della serie tv, che ha voluto spiegare come ha vissuto le tante voci che lo avrebbero voluto al posto di Ezra Miller nel nuovo film del regista di It.

Gustin ha risposto così a Tv Line: “No, no. Ci sono state un sacco di voci che hanno girato per un sacco di tempo. Eppure nessuno è mai venuto direttamente da me a chiedermelo in via ufficiale. E per tutto il tempo la gente mi fermava per strada per chiedermelo e no, non sto mantenendo un qualche tipo di elaborato segreto”.

Quindi all’attore è stato chiesto se avesse sentito di meritare l’opportunità di essere Allen nel film: “No, voglio dire, ero felice così. Stavo lavorando con Geoff Johns e Greg Berlanti, ragazzi cui sono grato, che capiscono veramente chi fosse Flash e che volevano davvero prendersi cura del personaggio. Quindi ero felice di essere là”.

The Flash uscirà nelle sale italiane il 14 giugno 2023. Nell’attesa vi lasciamo all’analisi del bellissimo trailer di The Flash uscito in occasione del Super Bowl 2023.