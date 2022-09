The Flash: il nuovo fumetto anticipa alcuni importanti collegamenti con il DCEU

Negli ultimi mesi i problemi legali di Ezra Miller hanno offuscato The Flash, facendo parlare ben poco del celebre velocista scarlatto e molto più dei guai causati dal suo interpreto. Ora però è giunto il momento di concentrarci nuovamente su questo eroe anche grazie all'ultimo fumetto che anticipa collegamenti importanti con il DCEU.

In The Flash: The Fastest Man Alive #1, Barry Allen viene mostrato con un libro intitolato Ted Grant's Guide to Boxing. Ted Grant è anche conosciuto come Wildcat, l'eroe associato alla JSA che fa da mentore a Black Canary. Con l'esistenza di Ted Grant nel DCEU, insieme all'introduzione del nuovo team di supereroi in Black Adam, possiamo essere certo che sono davvero tanti i piani per loro al di là del film di Dwayne Johnson prossimamente in arrivo.

Intanto Ezra Miller ha chiesto scusa ai fan e le sue parole fanno ben sperare per il futuro di Flash dopo gli ultimi concitatissimi avvenimenti. L'attore ha dischiarato di soffrire di complessi disturbi mentali che lo hanno spinto sull'orlo del baratro ma per fortuna ora ha ufficialmente iniziato a curarsi.

"Ho recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, e solo ora capisco che sto soffrendo di complessi problemi di salute mentale e ho iniziato a curarmi. Voglio scusarmi con tutti per aver allarmato e sconvolto con il mio comportamento passato. Mi impegno a fare il lavoro necessario per tornare a una fase sana, sicura e produttiva della mia vita".