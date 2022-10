The Flash, foto ricordo dal set del film con Ezra Miller: il post di Barbara Muschietti

La produzione di The Flash non sarà ricordata tra le più tranquille ma è sopravvissuta alla fusione tra Warner e Discovery e ai problemi creati da Ezra Miller. The Flash, diretto da Andy Muschietti, uscirà al cinema e Barbara Muschietti, produttrice e sorella del regista ha pubblicato un'immagine risalente al periodo del set.

Nella foto vediamo il regista Andy Muschietti con tanto di cuffie, cappello e mascherina e alle sue spalle un'immagine sfocata di Miller con il costume di Flash.

Barbara Muschietti ha condiviso l'immagine con la didascalia:"FLASHbackfriday. Un anno fa". Gli arresti di Ezra Miller hanno fatto scalpore e creato ulteriore tensione in seno alla produzione, soprattutto dopo la cancellazione improvvisa e inaspettata di Batgirl.



Parecchi fan hanno pensato ad una scelta radicale anche per The Flash ma ciò non è avvenuto: probabilmente il rischio cancellazione è stata una sveglia per Ezra Miller, che ha compreso di aver oltrepassato i limiti e di aver messo a repentaglio il suo lavoro e quello dei suoi colleghi del cast artistico e tecnico nel film DC.



L'attore si è successivamente scusato pubblicamente per il suo comportamento, ammettendo di attraversare un periodo problematico. Nel cast di The Flash ci saranno anche Ron Livingston, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Michael Shannon e Antje Traue, con Ben Affleck che riprenderà il ruolo di Bruce Wayne/Batman, già interpretato in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League.