The Flash, è flop anche in streaming: i numeri sono inferiori a quelli di Black Adam

In attesa di scoprire se James Gunn darà il via libera a The Flash 2 dopo il flop al box office, dati scoraggianti per il cinecomix DC con protagonista Ezra Miller arrivano anche dal mondo dello streaming.

Secondo i primi dati riportati in queste ore, infatti, The Flash ha attirato visualizzazioni da 1,1 milioni di famiglie durante la sua finestra di debutto su Max, la nuova piattaforma di streaming on demand di Warner Media precedentemente nota come HBO Max. Per un confronto, però, Black Adam con Dwayne Johnson aveva fatto meglio: nello stesso periodo preso in esame, il film spin-off di Shazam! aveva attirato 1,2 milioni di famiglie nel suo debutto di tre giorni.

Si tratta di un calo del -8% nel numero di spettatori tra Black Adam e The Flash, un rapporto che in effetti rispecchia gli incassi (o i non incassi) al botteghino dei due film: Black Adam ha incassato 393,3 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget stimato tra i 200 e i 250 milioni di dollari, mentre The Flash ha guadagnato 268,5 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 250-300 milioni di dollari. Per aggiungere la beffa al danno, The Flash è rimasto nelle sale per 71 giorni, rispetto ai 57 giorni di Black Adam: ad oggi, entrambi i film figurano nella lista dei peggiori flop della storia dei film di supereroi.

Curiosamente, però, da segnalare che molto presto Warner Bros lancerà sul mercato un cofanetto home-video con Black Adam e The Flash.