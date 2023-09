The Flash è il più grande flop della storia della DC al cinema?

The Flash è uno dei più grandi flop della storia del cinema di supereroi, ma purtroppo il film diretto da Andy Muschietti con Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton e Sasha Calle è diventato, dopo la sua uscita di scena dalle sale, anche il più grande flop della DC al cinema.

C'è chi ha fatto di peggio, come ad esempio The Suicide Squad (perdita di 202 milioni) e Wonder Woman 1984 (perdita 230 milioni), col sequel di Gal Gadot che è ad oggi il più grande flop della storia del cinema di supereroi, ma entrambi i cinecomix DC usciti nel 2021 hanno la 'scusante' del controverso modello HBO Max, dato che sia il film di James Gunn sia il film di Patty Jenkins videro i propri incassi 'sacrificati' in favore di un'uscita in streaming contemporanea al giorno d'uscita al cinema.

The Flash invece le sue carte se le è giocate tutte in sala, e in sala ha clamorosamente fallito: con un budget di produzione di oltre 200 milioni di dollari e delle spese di marketing pesantissime di circa 200 milioni di dollari, The Flash è costato a Warner Bros oltre 400 milioni di dollari, un investimento che purtroppo non ha ripagato a causa dell'incasso misero di appena 268,53 milioni di dollari in tutto il mondo (108,13 milioni di dollari a livello domestico e 160,4 milioni di dollari dai mercati internazionali). Per un paragone, l'incasso di The Flash è di poco superiore a quello dell'incasso più basso di sempre del MCU, vale a dire i 265,57 milioni di dollari incassati da The Incredible Hulk, il secondo film della saga uscito nel 2009 (ma con l'inflazione, l'incasso di Hulk sarebbe significativamente superiore a quello di The Flash).

Come se non bastasse The Flash è stato un flop anche in streaming: al suo debutto sulla piattaforma Max, infatti, il film è stato visualizzato da 1,1 milioni di famiglie negli Stati Uniti nei suoi primi tre giorni, in calo rispetto agli 1,2 milioni di Black Adam.

A fronte di questi numeri, dunque, è davvero improbabile che il DCU di James Gunn realizzerà The Flash 2.