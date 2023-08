The Flash, il flop è peggiore del previsto: il budget ufficiale è molto più alto!

Finita la sua corsa al box office, The Flash è ufficialmente uno dei flop peggiori di sempre, eppure le sfortune del film sembrano non avere fine dato che stando ad un nuovo rapporto il budget di produzione è molto superiore rispetto a quanto precedentemente segnalato.

Recentemente abbiamo appreso che il totale finale al botteghino mondiale di The Flash è stato di 268 milioni di dollari, che impallidiscono di fronte al budget di produzione finora conosciuto e stimato a 250 milioni di dollari (ai quali si aggiungono le spese per la campagna promozionale, costata circa 100 milioni) e fanno del film un fallimento totale per Warner Bros Discovery. Tuttavia le proporzioni di quel fallimento adesso sono cresciute ancora di più, dato che secondo il The Hollywood Reporter il budget di The Flash è in realtà più vicino ai 300 milioni di dollari (anche in questo caso senza tenere conto del budget per il marketing), e chiaramente con una spesa maggiore aumenta anche la potenziale perdita in rosso nelle casse Warner.

Da notare poi che, se lo scoop del The Hollywood Reporter dovesse trovare conferma, The Flash raggiungerebbe Justice League come film più costoso di sempre del DCEU: anche in quel caso il budget di produzione era salito vertiginosamente a causa delle numerose problematiche incorse sul set, con Joss Whedon che ha sostituito Zack Snyder in corso d'opera e rigirato quasi daccapo l'intero film.

Per altre letture, vi ricordiamo che The Flash è arrivato in digitale anche in Italia.