The Flash: il flop al box office porta Fandango a offrire un 2x1 per i suoi utenti

The Flash potrebbe passare alla storia come uno dei più grandi flop commerciali della storia. Il film di Andy Muschietti non sta mantenendo le aspettative, tanto che Fandango, società di vendita di biglietti cinematografici, ha già messo in atto un’offerta che permette di acquistare due biglietti per vedere l’eroe scarlatto al prezzo di uno.

Vi abbiamo già parlato di tutti gli easter egg presenti in The Flash, ma, nonostante il grande lavoro nostalgico fatto da Andy Muschietti e dal team di sceneggiatori, l’ultimo film DC sta decisamente deludendo dal punto di vista del box office, insidiando il non invidiabile record detenuto da John Carter e The Long Ranger riguardo le maggiori perdite per un prodotto hollywoodiano.

Per cercare di mettere una toppa, Fandango ha deciso di mettere in atto due promozioni quantomeno insolite, se si considera che The Flash sia in sala da appena dieci giorni, che permettono agli utenti di acquistare due biglietti per il lungometraggio al costo di uno soltanto o di ricevere un biglietto omaggio per il film nel momento in cui si decidesse di comprare un film sulla piattaforma streaming Vudu.

Nel momento in cui scriviamo pare che i biglietti del 2x1 siano andati esauriti e che rimanga attiva quindi soltanto la seconda opzione, per gli spettatori statunitensi che volessero approfittare dell’occasione.

In attesa di capire se il nuovo prodotto DC riuscirà a risollevare le sue sorti commerciali, vi lasciamo alla recensione di The Flash.