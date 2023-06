The Flash, il flop al box-office ha affossato il film su Batman Beyond?

Batman Beyond è uno dei progetti più chiacchierati di sempre per quanto riguarda l'universo DC: del film si parla praticamente da anni e, stando alle ultime dichiarazioni di Kevin Smith, la cosa avrebbe potuto concretizzarsi anche in tempi relativamente brevi se The Flash avesse fatto di meglio al botteghino.

L'insuccesso di The Flash al box-office avrebbe infatti, secondo il regista, spento definitivamente l'entusiasmo di Warner verso un progetto che avrebbe visto con ogni probabilità Michael Keaton riprendere ancora una volta il ruolo di Bruce Wayne dopo aver vestito nuovamente maschera e mantello in occasione del film con Ezra Miller.

"Speravo che [The Flash] facesse meglio, perché il figlio di Michael Uslan mi aveva detto che se il film avesse reso come The Batman il prossimo film su Batman che avrebbero girato sarebbe stato Batman Beyond con Michael Keaton" ha spiegato Kevin Smith. Il regista di Clerks ha poi concluso: "Quindi io ero tipo: 'Oh mio Dio, speriamo che faccia un botto di soldi'".

Insomma, a meno che gli incassi di The Flash non registrino un'impennata improvvisa ci toccherà, con ogni probabilità, dire addio a un possibile film su Batman Beyond. Vi sarebbe piaciuta l'idea? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di The Flash.