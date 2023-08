The Flash, finita la corsa al box office: è ufficialmente uno dei peggior flop di sempre

Sapevamo già che i numeri al box office di The Flash non sarebbero stati soddisfacenti, ma adesso la run nelle sale del cinecomic DC Studios è definitivamente conclusa e i risultati parlano di uno dei peggiori flop della storia del cinema di supereroi.

Il conteggio finale al botteghino mondiale di The Flash è di appena 268 milioni di dollari, suddivisi in 108 milioni ottenuti in Nord-America e 160 milioni conquistati nei mercati internazionali: davvero pochissimo per un film con un budget dichiarato di oltre 200 milioni di dollari, ai quali vanno aggiunti ovviamente i quasi 100 milioni di dollari spesi per la campagna promozionale. Sebbene non sia dato conoscere con precisione tutte le esatte cifre delle ingenti spese di Warner Bros per la realizzazione e la distribuzione del film, gli analisti ritengono che The Flash avrebbe dovuto incassare un minimo tra i 300 e i 400 milioni a livello globale solo per andare in pareggio.

Il film, in questi giorni, ha trovato una nuova prospettiva di vita su sul mercato digitale ed è in cima a tutte e tre le principali classifiche VOD da diverse settimane (The Flash è disponibile in digitale anche in Italia), e a queste cifre si aggiungeranno prossimamente anche quelle delle vendite delle edizioni home-video fisiche tra dvd, bluray, 4K e steelbook (compreso uno strano cofanetto bluray con Black Adam e The Flash che sa davvero di beffa per entrambi i film).

Ma riuscirà il film a recuperare almeno i costi di produzione? Difficile dirlo al momento.