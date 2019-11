The Flash: il film potrebbe essere rimandato ancora a causa di Animali Fantastici 3

Mentre i fan di Justice League aspettano nuove circa la pubblicazione dello Snyder Cut, emergono dettagli collaterali relativi a The Flash, atteso spin-off stand-alone con Ezra Miller diretto da Andy Muschietti.

La data di inizio della produzione di Animali Fantastici, comunicata nelle scorse ore sempre da Warner Bros., potrebbe comportare ulteriori ritardi per il film del supereroe velocista.

I lavori sul terzo film della saga spin-off di Harry Potter dovrebbero infatti partire nella primavera del 2020, e in quel film Ezra Miller riprenderà il suo ruolo di Credence Barebone, un personaggio divenuto centrale per lo sviluppo del franchise alla fine del precedente episodio, I Crimini di Grindelwald. La notizia della nuova data di inizio delle riprese per Fantastic Beasts 3 ha mandato in crisi i fan della DC, preoccupati che The Flash possa essere rimandato per l'ennesima volta.

Nel corso degli anni il film ha infatti subito numerose battute d'arresto, con ben due diversi registi annunciati alla guida del progetto e poi licenziati, sceneggiature scritte e riscritte e attriti fra la major e lo stesso Miller. La produzione del terzo Animali Fantastici era stata precedentemente fissata per luglio 2019 prima di essere posticipata all'autunno dello stesso anno, tuttavia questo nuovo rinvio alla primavera del 2020 spinge ancora più in là sul calendario il film di Muschietti, che nel frattempo sarà riscritto da Christina Hodson, sceneggiatrice sulla quale la DC Films sta facendo parecchio affidamento e che, dopo aver scritto l'imminente Birds of Prey, sta lavorando anche allo stand-alone su Batgirl.

Gli ultimi aggiornamenti riferivano che la Warner Bros. sperava di mettere in produzione The Flash entro gennaio 2020, ma al momento non è chiaro come il programma di Ezra Miller verrà influenzato alla luce dei nuovi annunci.

Come al solito, rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.