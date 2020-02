The Flash, nel film con Ezra Miller non ci saranno anche Aquaman e Wonder Woman

Il noto insider Umberto Gonzalez ha rivelato che fonti interne alla Warner Bros. hanno smentito i rumor secondo cui Wonder Woman e Aquaman compariranno nel film standalone di Flash con protagonista Ezra Miller.

All'inizio di quest'anno, il regista Andy Muschietti ha confermato che il film The Flash adatterà la storia a fumetti di Flashpoint, ma ha notato che sarà una versione diversa da quella che i lettori della DC Comics si aspettano. Molti hanno ipotizzato che il film verrà utilizzato da Warner Bros. per ripristinare il DC Extended Universe e nei giorni scorsi lo YouTuber Grace Randolph ha messo in giro la voce che sarebbero apparsi anche i supereroi di Gal Gadot e Jason Momoa, rifacendosi al film d'animazione Justice League: The Flashpoint Paradox (che ruotava intorno ad una guerra tra le nazioni di Atlantide e delle Amazzoni).

Tuttavia, Gonzalez di Heroic Hollywood ha pubblicato un messaggio su Twitter per informare i fan che le sue fonti interne hanno smentito il rumor etichettandolo come "zero verità". Potete vedere il post originale in calce all'articolo.

Diretto da Andy Muschietti da una sceneggiatura scritta dall'autrice di Birds of Prey Christina Hodson, The Flash vedrà il supereroe viaggiare indietro nel tempo per impedire l'omicidio della madre: tuttavia, una volta riuscito nel suo scopo e tornato al presente, scoprirà che la sua realtà è drammaticamente diversa rispetto a come l'aveva lasciata.