The Flash, il film con Ezra Miller sarà in anteprima al Comicon di Napoli!

Che il prestigio del Comicon di Napoli abbia ormai raggiunto livelli importanti è cosa nota ormai da qualche anno, ma a conferma di quanto già sappiamo arriva la notizia nella quale i fan DC presenti all'evento non osavano sperare: al Napoli Comicon 2023 sarà infatti mostrato in anteprima l'attesissimo The Flash.

Il film nel quale ritroveremo Supergirl ma non il Superman di Henry Cavill verrà dunque proiettato durante la fiera che si terrà come ogni anno alla Mostra d'Oltremare lunedì 1 maggio, anticipando quindi di ben un mese e mezzo la release ufficiale prevista per il prossimo 15 giugno.

Ad ospitare la proiezione sarà il Teatro Mediterraneo situato all'interno della Mostra d'Oltremare: ancora pochi giorni, dunque, e i fortunati presenti al Comicon 2023 potranno ammirare in anteprima il film che si pone il difficilissimo obiettivo di resettare l'universo cinematografico DC per traghettarci verso quel DC Universe targato James Gunn/Peter Safran che proprio dal film con Ezra Miller tenterà di muovere i suoi primi passi.

Vedremo, a questo punto, quali saranno le reazioni dei presenti in sala: ci sarà entusiasmo o si avvertiranno i primi sintomi di una cocente delusione? Speriamo, chiaramente, che si vada per la prima opzione! Occhio, comunque: al momento la CGI di The Flash non è ancora completa.