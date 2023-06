The Flash, fate molta attenzione: il video delle scene post-credit è trapelato online

Oltre all'arrivo online delle prime recensioni di The Flash, purtroppo nelle scorse ore in giro per il web è spuntato anche il video delle scene post-credit del nuovo cinecomix DC Studios.

Naturalmente noi di Everyeye non condivideremo il video incriminato (doppiamente fraudolento in questo caso, dato che nessuno ha ancora visto il final cut di The Flash, con le anteprime dei fan delle scorse settimane organizzate con montaggi alternativi del film) e in questa sede ci limiteremo a segnalarvi del 'pericolo' in agguato dietro gli angoli della rete: per i prossimi giorni, navigate a vostro rischio e pericolo.

Le scene post-credit di The Flash sono state fonte di grosse speculazioni nei giorni scorsi, principalmente perché - come saprete - il film diretto da Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller verrà utilizzato da Warner Bros e DC per 'reboottare' la saga del DCEU in vista del lancio del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran, che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo anno con la serie tv Creature Commandos e approderà al cinema nel 2025 con l'attesissimo Superman: Legacy. Stando alle ultime indiscrezioni The Flash 2 sarebbe già in cantiere, ma come sempre molto dipenderà dalla performance commerciale del primo film al box office, mentre Andy Muschietti potrebbe andare a dirigere Batman: The Brave & The Bold e Sasha Call è pronta ad interpretare Supergirl nel film già annunciato Supergirl: Woman of Tomorrow.

The Flash uscirà il 15 giugno nelle sale cinematografiche italiane, distribuito da Warner Bros.