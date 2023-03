The Flash, il nuovo fan-poster unisce i Batman di Michael Keaton e Ben Affleck

Mentre veniva confermato il rating di The Flash, che uscirà al cinema con un bollino PG-13, l'artista Youssef Defenshi pubblicava sul suo profilo Instagram un suggestivo nuovo fan-poster dedicato ai Batman di Michael Keaton e Ben Affleck.

Come saprete - del resto li mostra anche il trailer ufficiale di The Flash - i precedenti attori del Cavaliere Oscuro, Michael Keaton e Ben Affleck, che furono Bruce Wayne/Batman rispettivamente nei due film di Tim Burton Batman e Batman Returns e nei due film di Zack Snyder Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, torneranno entrambi in The Flash, grazie alle trame del film legate ai viaggi nel tempo e al Multiverso: il poster di Youssef Defenshi, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, li fa collidere in un unico Cavaliere Oscuro.

Ricordiamo che il nuovo cinecomix Warner Bros Discovery, che offrirà ai nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran la possibilità di 'resettare' gli eventi del disastrato DCEU per rilanciare la saga con il progetto DCU, che prenderà ufficialmente il via nel 2025 con Superman: Legacy, racconterà la nuova avventura del protagonista Barry Allen, che decide di usare i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato che hanno portato alla morte di sua madre quando lui era ancora piccolo. Tuttavia, Barry rimane intrappolato in una realtà alternativa in cui il generale Zod è tornato e sta conquistando la Terra (in una rivisitazione degli eventi di Man of Steel): in questo universo non ci sono supereroi attivi, a meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che lui conosce ad interrompere il suo ritiro per aiutarlo a salvare un misterioso kryptoniano imprigionato...Supergirl.

Il film, diretto da Andy Muschietti, include nel cast, oltre al protagonista Ezra Miller e Ben Affleck e Michael Keaton, anche Billy Crudup, Kiersey Clemons, Sasha Calle nei panni di Supergirl e Michael Shannon di ritorno nel ruolo del generale Zod. La data di uscita in Italia è fissata per il 14 giugno prossimo, distribuito da Warner Bros Pictures Italia.

Per altre letture, vi segnaliamo che Tom Cruise ha voluto vedere The Flash in super-anteprima privata e...a quanto pare si è innamorato!