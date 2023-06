The Flash, i fan si chiedono perché Ben Affleck sia assente nei titoli di coda

Come ci ricorda la fan art che celebra il ritorno di Ben Affleck in The Flash, lo storico interprete di Batman fa parte della tredicesima pellicola DCU diretta da Andy Muschietti; eppure, molti fan hanno giustamente notato che il nome di Affleck non figura nei titoli di coda... Com'è possibile?

La mancanza si riscontra anche nel documento ufficiale Warner Bros. (disponibile in basso). Di certo a contribuire alla dinamica è il passaggio dall'era dello SnyderVerse (anche noto come DCEU) al Capitolo Uno: Divinità e Mostri, ma i fan non sono d'accordo. "Ben Affleck non ha ricevuto alcun credito in The Flash e non appare nei titoli di coda o nell'elenco del cast alla fine del film" scrive l'utente Twitter @Batfleck100. "Sei così poco professionale, @JamesGunn? Non riesco a capire perché @wbd e noi spettatori siamo finiti con te".

D'altro canto, l'attore in questione non sembra farsi troppi problemi: il suo era un semplice cameo. "Ce l'ho fatta" ha aggiunto. "In quei cinque minuti in cui ho partecipato... be', è stato davvero fantastico". Era il marzo 2023 quando Ben Affleck si pronunciò sull'addio a Batman.

Diretto da Andy Muschietti e sceneggiato da Christina Hodson, The Flash è in sala dal 15 giugno 2023. La figura di Batman viene ricondotta immediatamente a Michael Keaton (Beetlejuice, Birdman, The Founder), ma, come la trama del film ci suggerisce, la possibilità di introdurre nuovi attori è sempre dietro l'angolo... Cosa ci riserverà il sequel recentemente confermato dal giornalista Umberto Gonzalez, nell'eventualità in cui il primo capitolo supererà il box office di questi mesi?