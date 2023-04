The Flash, delle fan art ci mostrano il Nuovo costume di Ezra Miller

The Flash è tredicesima pellicola del DC Extended Universe, è basato sull'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics ed è il primo stand-alone cinematografico di Flash. La pellicola diretta da Andy Muschietti ha il compito di dare vita al nuovo universo cinematografico che sarà gestito da James Gunn.

I DC Studios si stanno preparando a rilasciare il film, e tutti lo definiscono uno dei migliori cine fumetti di sempre.

Da quello che si vede nel trailer di The Flash, sembra essere davvero folle e la conclusione perfetta per il DC universe originale. The Flash regala ad Ezra Miller un nuovo costume, migliore di quello visto in Justice League, e sembra fantastico.

Un artista su Instagram ha creato alcune opere d'arte che mettono in risalto le nuove vesti di Miller.

L'artista che si fa chiamare @Spdrmnkyxxiii ha creato delle fan art che mostrano il nuovo costume di Flash.

In queste illustrazioni, l'autore circonda Ezra di fulmini, come si può vedere nelle immagini in calce a questa notizia.

Nel film un ruolo di spicco lo avrà anche il Batman di Burton, di recente tra l'altro, lo stesso Andy Muschietti ha condiviso un momento toccante con Keaton sul set di The Flash.

Insomma sembra proprio che l'ultimo atto del DC extended Universe si stia preparando a lasciare di stucco tutti i fan, in attesa di scoprire il destino dei personaggi adesso che saranno nelle mani di James Gunn.